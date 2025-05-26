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«Байер» объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды

«Байер» объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды
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Пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила о назначении нидерландского специалиста Эрика тен Хага на должность главного тренера команды. Контракт — до 2027 года.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг возглавлял «красных дьяволов» с лета 2022 года по октябрь 2024 года. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги. В общей сложности при тен Хаге «Манчестер Юнайтед» провёл 128 матчей во всех турнирах.

Фото: Пресс-служба ФК «Байер»

Фото: Пресс-служба ФК «Байер»

Ранее «Байер» возглавлял испанец Хаби Алонсо, который привёл «аспириновых» к победе в Бундеслиге в сезоне-2023/2024. Сейчас Алонсо работает в мадридском «Реале».

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