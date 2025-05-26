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«Вольфсбург» предлагал € 15 млн за Батракова зимой. Летом переговоров не было

«Вольфсбург» предлагал € 15 млн за Батракова зимой. Летом переговоров не было
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«Вольфсбург» предлагал московскому «Локомотиву» € 15 млн с учётом бонусов за перспективного российского полузащитника Алексея Батракова минувшей зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что на летнее трансферное окно предложений по полузащитнику пока не поступало.

Ранее об интересе «Вольфсбурга» к Батракову сообщал телеграм-канал «Мутко против».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах. 19-летний российский полузащитник забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Он стал одним из лидеров железнодорожников в сезоне-2024/2025.

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