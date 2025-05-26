Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова отреагировал на информацию о попытке «Вольфсбурга» купить игрока «Локо»

Агент Батракова отреагировал на информацию о попытке «Вольфсбурга» купить игрока «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию о попытке немецкого «Вольфсбурга» купить игрока железнодорожников.

Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com
Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
2RanynSei6d

«Информация про попытку «Вольфсбурга» купить Алексея Батракова не соответствует действительности. Даже если предположить, что «Вольфсбург» выходил с этим предложением на «Локомотив», менеджмент клуба обязательно поделился бы этим, потому что у нас хорошие отношения.

На сегодняшний день руководство «Локомотива» вольно самостоятельно принимать решение, но как минимум нас бы они поставили в известность», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Вольфсбург» предлагал € 15 млн за Батракова зимой. Летом переговоров не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android