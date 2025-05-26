Агент Батракова отреагировал на информацию о попытке «Вольфсбурга» купить игрока «Локо»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию о попытке немецкого «Вольфсбурга» купить игрока железнодорожников.

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«Информация про попытку «Вольфсбурга» купить Алексея Батракова не соответствует действительности. Даже если предположить, что «Вольфсбург» выходил с этим предложением на «Локомотив», менеджмент клуба обязательно поделился бы этим, потому что у нас хорошие отношения.

На сегодняшний день руководство «Локомотива» вольно самостоятельно принимать решение, но как минимум нас бы они поставили в известность», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.