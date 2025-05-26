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Антон Митрюшкин прокомментировал свой первый вызов в сборную России

Антон Митрюшкин прокомментировал свой первый вызов в сборную России
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Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал свой первый вызов в основную сборную России по футболу. Ранее вратарь выступал только за молодёжную национальную команду.

«О вызове мне сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Позвонил и сказал, чтобы я готовился к сборам. Разумеется, я очень обрадовался! Я же прошёл юношеские и молодёжную сборные, всегда мечтал сыграть за главную команду страны. Думал, доведётся это сделать раньше, но у каждого свой путь. В отличном настроении жду сборов и очень надеюсь, что мне предоставится шанс выйти на поле!» — приводит слова Митрюшкина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, в июне национальная команда России проведёт два товарищеских матча — со сборными Нигерии и Беларуси.

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