Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МегаФон» провёл юбилейный футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

«МегаФон» провёл юбилейный футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»
Турнир «Будущее зависит от тебя»
Аудио-версия:
Комментарии

23 мая в Сочи завершился юбилейный футбольный турнир «Будущее зависит от тебя». Проходящее в 20-й раз мероприятие поддержали сборная России по футболу и ведущие клубы страны. Инициатором проведения крупнейшего соревнования для детей-сирот является волонтёрское движение «МегаФона».

Состязания стали особенными не только благодаря круглой дате, но и новым форматам. Участники проверили свои силы в роли репортёров и SMM-специалистов: 94 воспитанника по очереди вели телеграмм-канал проекта. Также 830 участников прошли профориентацию в рамках социального проекта «Город навыков SkillCity».

В младшей возрастной группе победу одержала команда «Прорыв» из Кировской области, в старшей – «Атлетик» из Тверской. Победители получили уникальную возможность — провести выходные со сборной России, а также отправиться в спортивный лагерь в Сербии, где будут тренироваться под руководством профессионалов и смогут познакомиться с футболистами из других стран.

В 2025 году география «Будущее зависит от тебя» охватила 54 региона России, 140 детских домов и 2862 юных спортсмена. За 20 лет проведения турнира в нём приняли участие более 41 тысячи воспитанников детских домов. Турнир стал федеральным проектом, и с 2013 года благодаря партнёрству с фондом «Измени одну жизнь» более 900 детей нашли свои семьи и обрели новый дом. В 2024 году проект стал лауреатом международной премии «#МЫВМЕСТЕ — 2024» в номинации «Ответственный бизнес».

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко отметил, что «Будущее зависит от тебя» — это больше, чем просто спортивное соревнование:

«Это шанс, это дружба, это поддержка, это вера в себя. Благодаря этому вы видим реальные результаты: кто-то из участников стал футболистом, попал в профессиональную команду, кто-то нашёл семью, друзей, определился с профессией и, возможно, сможет осуществить свою мечту в будущем».

Важность проекта отметил полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев:

«Мне очень приятно видеть, сколько ребят благодаря этому турниру обрели мечту. Здорово, что «МегаФон» и его партнёры делают такие масштабные проекты для совсем юных ребят. Особенно радует, что они не только играют в футбол, но и пробуют себя в разных профессиях».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android