«МегаФон» провёл юбилейный футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

23 мая в Сочи завершился юбилейный футбольный турнир «Будущее зависит от тебя». Проходящее в 20-й раз мероприятие поддержали сборная России по футболу и ведущие клубы страны. Инициатором проведения крупнейшего соревнования для детей-сирот является волонтёрское движение «МегаФона».

Состязания стали особенными не только благодаря круглой дате, но и новым форматам. Участники проверили свои силы в роли репортёров и SMM-специалистов: 94 воспитанника по очереди вели телеграмм-канал проекта. Также 830 участников прошли профориентацию в рамках социального проекта «Город навыков SkillCity».

В младшей возрастной группе победу одержала команда «Прорыв» из Кировской области, в старшей – «Атлетик» из Тверской. Победители получили уникальную возможность — провести выходные со сборной России, а также отправиться в спортивный лагерь в Сербии, где будут тренироваться под руководством профессионалов и смогут познакомиться с футболистами из других стран.

В 2025 году география «Будущее зависит от тебя» охватила 54 региона России, 140 детских домов и 2862 юных спортсмена. За 20 лет проведения турнира в нём приняли участие более 41 тысячи воспитанников детских домов. Турнир стал федеральным проектом, и с 2013 года благодаря партнёрству с фондом «Измени одну жизнь» более 900 детей нашли свои семьи и обрели новый дом. В 2024 году проект стал лауреатом международной премии «#МЫВМЕСТЕ — 2024» в номинации «Ответственный бизнес».

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко отметил, что «Будущее зависит от тебя» — это больше, чем просто спортивное соревнование:

«Это шанс, это дружба, это поддержка, это вера в себя. Благодаря этому вы видим реальные результаты: кто-то из участников стал футболистом, попал в профессиональную команду, кто-то нашёл семью, друзей, определился с профессией и, возможно, сможет осуществить свою мечту в будущем».

Важность проекта отметил полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев:

«Мне очень приятно видеть, сколько ребят благодаря этому турниру обрели мечту. Здорово, что «МегаФон» и его партнёры делают такие масштабные проекты для совсем юных ребят. Особенно радует, что они не только играют в футбол, но и пробуют себя в разных профессиях».