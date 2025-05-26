«Тикнизяна можно понять». Салтыков высказался о малом количестве игрового времени в «Локо»

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков высказался о небольшом количестве игрового времени в стане железнодорожников, а также прокомментировал интервью защитника красно-зелёных Наира Тикнизяна, в котором он в резкой форме заявил о недовольстве своим положением в команде.

«Так получилось, что по ходу сезона получал не так много времени, как в «Акроне» или «Крыльях Советов». Любой игрок хотел бы больше играть. Конечно, это тяжело.

Если говорить про Наира, то он всё‑таки постарше меня, он игрок национальной команды. И в прошлом сезоне он много играл, забивал, а сейчас так сложилось, что из‑за высокой конкуренции он не играет. Возможно, в этом плане его можно понять. У меня чуть‑чуть другая ситуация, я только первый сезон в топ‑клубе. Надо работать над собой каждый день. Как сказал Михаил Михайлович [Галактионов]: первый сезон — адаптация, а во втором всё пойдёт», — приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».

Напомним, несколько дней назад Тикнизян дал эмоциональное интервью, в резкой форме заявив, что недоволен положением в команде из-за отсутствия игровой практики. Прошлым летом многие СМИ сообщали о близости перехода Наира в «Зенит», однако трансфер всё-таки не состоялся.

В минувшем сезоне 20-летний Салтыков принял участие в 11 матчах «Локомотива» во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. В общей сложности футболист провёл на поле 409 минут.