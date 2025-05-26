Арне Слот рассказал о планах «Ливерпуля» на следующий сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о планах мерсисайдского клуба на следующий сезон. По словам нидерландского специалиста, радикальных изменений в игре «красных» ждать не стоит.

«Нет, радикальных изменений вы, скорее всего, не увидите, это было бы странно, учитывая тот факт, что мы выиграли чемпионат. Но мы можем стать лучше даже с тем составом, что у нас есть. Если мы сможем привлечь новых игроков, то, вероятно, нам придётся адаптироваться к их качествам. Но ничего радикального ждать не стоит. Я предпочитаю тот стиль игры, который вы видели в завершившемся сезоне. Болельщикам он тоже нравится», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Ливерпуль» выиграл английскую Премьер-лигу.