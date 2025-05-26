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«Мяч не на моей стороне». Игорь Осинькин высказался о будущем в «Крыльях Советов»

«Мяч не на моей стороне». Игорь Осинькин высказался о будущем в «Крыльях Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в самарском клубе. Действующий контракт российского специалиста с «Крыльями» рассчитан до начала июня 2025 года.

— Многие подумали, что после матча со «Спартаком» вы прощались с болельщиками. Можно ли сказать, что для вас матч с «Факелом» — последний в качестве главного тренера «Крыльев Советов»?
— У нас осталась неделя до окончания контракта. Конечно, можно подумать. Я всегда ровно относился к болельщикам. В этой ситуации я просто подошёл, как и обычно. Сказал привычные слова. Меня уже столько раз спросили: «А что? А что? А что?» Я уже не знаю, что я должен отвечать.

— Что должно произойти, чтобы вы остались в «Крыльях»?
— Давайте об этом не разговаривать. Сейчас мяч не на моей стороне. Мы закончили чемпионат. Считаю, что закончили его очень хорошо. Максимально возможный результат для нас. Давайте подождём, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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