Сергей Семак выступил с заявлением после упущенного чемпионства «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с заявлением после упущенного чемпионства в сезоне-2024/2025. Специалист заявил, что клуб переживёт это потрясение и будет двигаться дальше.

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«Какие ощущения от потери чемпионства? Переживём и пойдём дальше. Конечно, хочется всегда побеждать, но это спорт. Без поражений в нём ничего не бывает. Рано или поздно любая серия заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше», — приводит слова Сергея Семака интернет-портал Sport24.

«Зенит» по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 66 очков и занял второе место. Чемпионом с 67 очками стал «Краснодар».