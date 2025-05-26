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Сергей Юран: Галицкий вложил здоровье и финансы в «Краснодар» — он фанат своего дела

Сергей Юран: Галицкий вложил здоровье и финансы в «Краснодар» — он фанат своего дела
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Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о чемпионстве «Краснодара». «Быки» выиграли титул, победив в 30-м туре РПЛ московское «Динамо» (3:0).

«Краснодар» заслуженно стал чемпионом. Нужно поздравить команду и Галицкого. Всё-таки они долго шли к этому трофею. Я хотел, чтобы они выиграли трофей. Нужно отдать должное Галицкому — человек действительно много сделал для этого за свои деньги. Фанат своего дела! Если подводить итог, «Краснодар» выглядел стабильнее в нынешнем сезоне. Закономерный исход.

«Зенит» проиграл чемпионат, уступив перед паузой «Крыльям» и «Акрону». Даже с великими клубами такое случается. Не может же «Зенит» всегда побеждать. Тот же «Манчестер Сити» побеждал уверенно несколько лет, но кризисы случаются. Хорошо, что у нас появился новый чемпион. Следующий сезон будет ещё интереснее, потому что «Зенит» захочет вернуть титул, а «Краснодару» нужно отстоять.

Прекрасно наблюдать, когда весь Краснодарский край радуется. Ещё раз отдельно поздравляю Сергея Николаевича — человек вложил здоровье и финансы и в итоге выиграл. Здорово наблюдать за напряжением до последних туров. Это всегда красит чемпионат. Болельщики напряжены, специалисты, да и я сам следил с настроем», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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