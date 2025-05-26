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Тренер «Интера» Симоне Индзаги ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» — Бергер

Тренер «Интера» Симоне Индзаги ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» — Бергер
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии о назначении на аналогичный пост. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб рассматривает итальянца как главного кандидата на пост преемника Жорже Жезуша и намерен сделать его самым высокооплачиваемым тренером в мире. Отмечается, что соглашения между сторонами пока нет. Индзаги приостановил переговоры в последние дни, чтобы полностью сосредоточиться на финале Лиги чемпионов. Ожидается, что дальнейшие переговоры состоятся после финального матча.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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