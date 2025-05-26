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Стало известно, какие условия «Наполи» предложил Джонатану Дэвиду

Стало известно, какие условия «Наполи» предложил Джонатану Дэвиду
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Руководство итальянского «Наполи» предложило канадскому нападающему Джонатану Дэвиду, находящемуся в статусе свободного агента, контракт до 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Неаполитанцы готовы платить футболисту € 6 млн в год. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети (ранее Twitter).

По информации источника, агент Дэвида хочет включить в сделку пункт об опции выкупа. Переговоры находятся в процессе. Нападающим по-прежнему интересуются «Интер» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Дэвид выступал за «Лилль». Футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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