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Тимощук: клубы РПЛ сплотились, чтобы «Зенит» не стал чемпионом

Тимощук: клубы РПЛ сплотились, чтобы «Зенит» не стал чемпионом
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подвёл итоги сезона-2024/2025 для санкт-петербургского клуба. Сине-бело-голубые финишировали в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на втором месте. Из Кубка страны команда вылетела за шаг до Суперфинала.

«Проиграть чемпионство обиднее, чем Кубок. Поскольку мы потеряли шансы в обоих турнирах, команда не сможет выступить в Суперкубке страны. Чемпионат был для нас тяжёлым. Клубы настолько сплотились, чтобы «Зенит» не завоевал золото, всеми силами пытались нас остановить. Но нас это не должно интересовать. Мы отвечаем за свой результат», — приводит слова Тимощука Legalbet.

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