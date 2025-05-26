Сборная Испании огласила заявку на решающие матчи Лиги наций

Национальная команда Испании опубликовала заявку на решающие матчи Лиги наций УЕФА. Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте вызвал 26 игроков из 15 разных клубов.

Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Дин Хёйсен, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Дани Вивиан, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

Полузащитники: Мартин Субименди, Гави, Микель Мерино, Фабиан Руис, Педри, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Иско, Фермин Лопес.

Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Самуэль Агехова.

В 1/2 финала Лиги наций сборная Испании встретится с Францией. Матч пройдёт 5 июня. Победитель пары сыграет в финале с Германией или с Португалией 8 июня.