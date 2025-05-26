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Габулов: ЦСКА знает, как строить чемпионские команды. Правильный подход заложен в генах

Габулов: ЦСКА знает, как строить чемпионские команды. Правильный подход заложен в генах
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Бывший российский голкипер Владимир Габулов высказался о стратегии развития московского ПФК ЦСКА.

— Кажется, что ЦСКА ведёт себя очень правильно с точки зрения развития команды.
— У ЦСКА правильный подход заложен в генах. Там редко принимаются горячие решения. Иногда появляются финансовые трудности, но ЦСКА знает, как строить чемпионские команды. Клуб неоднократно проходил это с разными тренерами и возможностями. В этом году ЦСКА был лучшим в весенней части чемпионата. Чуть не хватило запаса прочности в виде очков, набранных осенью — был бы ещё один конкурент за титул. Если ничего негативного не произойдёт, при спокойной обстановке, с усилениями есть основания полагать, что следующий сезон для ЦСКА будет очень интересным, — сказал Габулов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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