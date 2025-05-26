«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с 34-летним Сергеем Петровым

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» объявила о пролонгации контракта с защитником Сергеем Петровым до лета 2026 года.

«Этот парень сыграл за «быков» уже 322 матча (24 897 минут) и сыграет ещё больше! Мы продлили контракт с Сергеем Петровым до 30 июня 2026 года! Будем бить новые рекорды вместе», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Петров является воспитанником академии «Зенита», за чёрно-зелёных футболист выступает с 2013 года. В завершившемся сезоне-2024/2025 Сергей провёл 30 матчей во всех турнирах и помог «быкам» стать чемпионами России.