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«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с 34-летним Сергеем Петровым

«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с 34-летним Сергеем Петровым
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Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» объявила о пролонгации контракта с защитником Сергеем Петровым до лета 2026 года.

«Этот парень сыграл за «быков» уже 322 матча (24 897 минут) и сыграет ещё больше! Мы продлили контракт с Сергеем Петровым до 30 июня 2026 года! Будем бить новые рекорды вместе», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Петров является воспитанником академии «Зенита», за чёрно-зелёных футболист выступает с 2013 года. В завершившемся сезоне-2024/2025 Сергей провёл 30 матчей во всех турнирах и помог «быкам» стать чемпионами России.

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