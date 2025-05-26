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Сергей Юран не исключает, что начнёт новый сезон в РПЛ

Сергей Юран не исключает, что начнёт новый сезон в РПЛ
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры. Он допустил, что новый сезон может начать в одном из клубов РПЛ.

«Начались разговоры, но пока без конкретики. Хочется уже окунуться в работу. Я всегда говорил, что приоритет — РПЛ. Но Первая лига тоже рассматривается, если команда ставит серьёзные задачи. Также в приоритете ближнее и дальнее зарубежье. Без работы уже всё чешется: руки, ноги, уши (смеётся). Надеюсь, всё получится и начну работать. Не исключаю, что новый сезон начну в РПЛ», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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