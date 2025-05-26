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Хаби Алонсо обратился к болельщикам «Реала»

Хаби Алонсо обратился к болельщикам «Реала»
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Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прибыл в расположение клуба и обратился к болельщикам «сливочных».

«Привет, мадридисты, я уже здесь! Я так счастлив начать эту новую эру, которая сопровождается волнением и энергией. Приветствую вас, и «Вперёд, Мадрид!» — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».

Алонсо играл за «Реал» во время карьеры футболиста. Он выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2014 год. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 31 результативной передачей.

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