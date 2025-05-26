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В заявке сборной Испании на матчи Лиги наций ни одного игрока «Реала» и 6 — «Барселоны»

В заявке сборной Испании на матчи Лиги наций ни одного игрока «Реала» и 6 — «Барселоны»
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В заявке сборной Испании по футболу на решающие матчи Лиги наций УЕФА нет ни одного игрока мадридского «Реала», зато присутствуют шесть футболистов каталонской «Барселоны».

Так, сине-гранатовых в составе национальной команды в июне будут представлять Ламин Ямаль, Гави, Даниэль Ольмо, Педри, Фермин Лопес и Пау Кубарси. Отметим, что защитник Дин Хёйсен, представлявший в прошлом сезоне английский «Борнмут», станет футболистом мадридского «Реала» этим летом.

В 1/2 финала Лиги наций сборная Испании встретится с Францией. Матч пройдёт 5 июня. Победитель пары сыграет в финале с Германией или с Португалией 8 июня.

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