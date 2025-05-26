Игорь Смольников поделился впечатлениями от матча легенд в честь 100-летия «Зенита»
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Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился впечатлениями от матча легенд между командами «Зенит» Санкт‑Петербург и «Зенит» Ленинград в честь 100-летия санкт-петербургского клуба. Победу со счётом 3:1 одержал «Зенит» Санкт‑Петербург.
Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5' 2:0 Аршавин – 24' 3:0 Анюков – 30' 3:1 Погребняк – 66'
«Атмосфера на матче легенд была суперской. Просто нет слов. Счастлив быть частью этого события. Когда выходишь играть официальные матчи — это одно, а встреча старых добрых друзей — совсем другое. В любом случае это приятно. Очень рад был увидеть своих бывших партнёров», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Напомним, на счету Аршавина победный гол и пас. У Кержакова гол и две результативные передачи. Единственный гол у «Зенита» Ленинград забил Погребняк.
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