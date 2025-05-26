Игорь Смольников поделился впечатлениями от матча легенд в честь 100-летия «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился впечатлениями от матча легенд между командами «Зенит» Санкт‑Петербург и «Зенит» Ленинград в честь 100-летия санкт-петербургского клуба. Победу со счётом 3:1 одержал «Зенит» Санкт‑Петербург.

«Атмосфера на матче легенд была суперской. Просто нет слов. Счастлив быть частью этого события. Когда выходишь играть официальные матчи — это одно, а встреча старых добрых друзей — совсем другое. В любом случае это приятно. Очень рад был увидеть своих бывших партнёров», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, на счету Аршавина победный гол и пас. У Кержакова гол и две результативные передачи. Единственный гол у «Зенита» Ленинград забил Погребняк.