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Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян отреагировал на новость о возможном назначении в «Зенит»

Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян отреагировал на новость о возможном назначении в «Зенит»
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Бывший спортивный директор ПФК ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию в СМИ о своём возможном назначении в «Зенит».

«В «Зените» на этой должности сейчас работают люди. Поэтому считаю неправильным комментировать данную информацию. То, что я сейчас без работы, говорит о том, что открыт к предложениям. Но было бы неправильно комментировать это», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. В конце 2024 года Мовсесьян покинул клуб.

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