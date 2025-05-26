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«Этот день я запомню на всю жизнь». Хаби Алонсо — о возвращении в «Реал»

«Этот день я запомню на всю жизнь». Хаби Алонсо — о возвращении в «Реал»
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Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился эмоциями от возвращения в мадридский клуб. В эти минуты проходит презентация специалиста в качестве наставника «сливочных».

«Этот день я запомню на всю жизнь. Это мой дом. Связь с Мадридом существовала всегда, а полтора часа назад, когда я вошёл в Вальдебебас, она возродилась. У нас есть энергия, и я чувствую, что болельщики «Реала» рады началу новой эры. Мы можем быть неудержимы. Я надеюсь и убежден, что у нас все получится», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».

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