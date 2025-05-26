Вице-президент «Урала» Смольников: не понимаю ситуацию со стыками так же, как и вы

Вице-президент «Урала» Игорь Смольников высказался о предстоящих стыковых матчах екатеринбургского клуба. «Урал» встретится с «Ахматом» в матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи состоятся 31 мая.

«Я не понимаю ситуацию со стыками так же, как и вы. Мне тут тяжело комментировать. У меня это не вызывает никаких эмоций. Предстоящие две игры для нас самые важные. Постараемся их выиграть и вернуться в РПЛ», — сказал Игорь Смольников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.