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Хаби Алонсо — об Анчелотти: принимаю его наследие с большой честью и гордостью

Хаби Алонсо — об Анчелотти: принимаю его наследие с большой честью и гордостью
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Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о бывшем наставнике «сливочных» Карло Анчелотти. В эти минуты проходит презентация испанского специалиста в качестве тренера «королевского клуба».

«Я не хочу прекращать говорить об эпохе, которая подошла к концу, о том, что я сменил Карло Анчелотти. Карло был моим тренером, великим человеком, тренером, который оставил свой след во мне, и, возможно, без его мастерства и того, что я получил от него, меня бы здесь не было. Я принимаю его наследие с большой честью и гордостью», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Анчелотти занимал должность главного тренера «сливочных» с 2013 по 2015 год и с 2021 года. За этот период под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА, выигрывал Межконтинентальный кубок, а также дважды выигрывал клубный чемпионат мира.

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