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«Добро пожаловать, дорогой Хаби». Президент «Реала» Перес поприветствовал в клубе Алонсо

«Добро пожаловать, дорогой Хаби». Президент «Реала» Перес поприветствовал в клубе Алонсо
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поприветствовал в клубе нового главного тренера команды Хаби Алонсо. Функционер отметил, что фанаты «сливочных» с теплотой относятся к Алонсо.

«Мы знаем, что для тебя значит «Мадрид». Будучи игроком, ты завоёвывал крупные трофеи не только с «Реалом», но и с «Ливерпулем», «Баварией». И, конечно же, ты являешься одной из легенд сборной Испании, которая выиграла чемпионат мира. Как тренер ты уже добился успехов с «Байером», что делает тебя одним из лучших специалистов в мире. Тебя ждёт большой вызов, но ты должен помнить, что каждый фанат «Реала» любит тебя и восхищается тобой. Уверен, сообща мы разделим радость. Добро пожаловать в «Мадрид», дорогой Хаби», — приводит слова Переса Marca.

Последним местом работы Алонсо был «Байер». Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

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