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Сергей Кирьяков: была мысль, что «Краснодар» не выдержит давления в чемпионской гонке

Сергей Кирьяков: была мысль, что «Краснодар» не выдержит давления в чемпионской гонке
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков признался, что допускал вариант, при котором «Краснодар» не сумеет выиграть РПЛ. «Быки» завоевали чемпионский титул, обыграв в последнем туре московское «Динамо» (3:0).

«Краснодар» закономерно стал чемпионом. Команда набрала большее количество очков. Борьба с «Зенитом» была очень сложной, но «Краснодар» на длинной дистанции её выдержал. На мой взгляд, только в конце, когда настала пора решающих матчей, команда стала играть как-то натужно. Но до зимней паузы «Краснодар» был самой играющей командой. Была мысль, что не выдержат давления в борьбе за чемпионство, но они справились. Молодцы!

Заключительный матч показал, с каким настроем «Краснодар» вышел играть — глаза горели. Это говорит о том, что «быки» больше заслуживают эту победу. Конечно, со всех сторон сыпятся поздравления Галицкому, который осуществил одну из своих двух мечт! Одна мечта — выиграть чемпионство. Вторая — сделать это со своими воспитанниками, что пока не представляется возможным в нашем чемпионате. Для РПЛ к лучшему, что победила команда, которая ранее этого не делала, а также прервала гегемонию «Зенита». В этом плане это показатель для остальных клубов, что можно обгонять «Зенит». Главное — верить и делать нужную работу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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