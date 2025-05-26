«Не оптимальный»: Эдуард Мор — о составе сборной России на июньские товарищеские матчи

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор оценил состав сборной России на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью. По словам Мора, Валерий Карпин выбрал боевой, но не оптимальный состав на июньские игры.

«В сборной очень много футболистов «Ростова». Видимо, это награда за то, что команда вышла в финал Кубка. Удивило наличие Абдулкадырова — четыре неполных матча провёл парень. Но, может, Карпин хочет поближе на него посмотреть. Ну и всего два легионера. Состав боевой, но не оптимальный. Лично меня расстроило отсутствие Умярова — он сейчас играет очень хорошо», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.