Маркиньос — лидер по количеству созданных голевых моментов в 30-м туре РПЛ

Футболист «Спартака» Маркиньос стал лидером среди всех игроков Российской Премьер-Лиги по числу созданных голевых моментов в матчах 30-го тура. На счету полузащитника красно-белых шесть таких моментов, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, в матче 30-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Химками» и одержал победу по счётом 5:0. Маркиньос отдал три результативные передачи — Манфреду Угальде, Ливаю Гарсии и Роману Зобнину.

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 57 очков. Маркиньос провёл 26 матчей в рамках РПЛ и сделал 10 голевых передач.