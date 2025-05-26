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Маркиньос — лидер по количеству созданных голевых моментов в 30-м туре РПЛ

Маркиньос — лидер по количеству созданных голевых моментов в 30-м туре РПЛ
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Футболист «Спартака» Маркиньос стал лидером среди всех игроков Российской Премьер-Лиги по числу созданных голевых моментов в матчах 30-го тура. На счету полузащитника красно-белых шесть таких моментов, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

Напомним, в матче 30-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Химками» и одержал победу по счётом 5:0. Маркиньос отдал три результативные передачи — Манфреду Угальде, Ливаю Гарсии и Роману Зобнину.

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 57 очков. Маркиньос провёл 26 матчей в рамках РПЛ и сделал 10 голевых передач.

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