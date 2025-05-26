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Николас Ломбертс: в «Зените» ты не можешь считать успехом второе место в РПЛ

Николас Ломбертс: в «Зените» ты не можешь считать успехом второе место в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс подвёл итоги сезона-2024/2025 для санкт-петербургского клуба. Сине-бело-голубые финишировали в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на втором месте, уступив на одно очко «Краснодару». Из Кубка страны команда вылетела за шаг до Суперфинала.

«Говоря о «Зените», ты не можешь считать успехом второе место в чемпионате. Команда ничего не выиграла и не выступает в еврокубках. Накладывается и то, что это произошло в 100-летний юбилей. Надеюсь, в следующем сезоне «Зенит» вновь станет чемпионом», — сказал Николас Ломбертс в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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