«Вырисовывается очень хорошая карьера». Юран назвал главное открытие сезона РПЛ

Российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран назвал главное открытие минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сложно говорить о главном открытии сезона. Но я бы хотел отметить Батракова. Молодой парень, а уже капитанит в «Локомотиве». Вырисовывается очень хорошая карьера у парня. Главное, чтобы голова была на месте и оставался настрой, что ещё мало и хочется большего. Если это будет присутствовать, вырастет в топ-футболиста. Он будет востребован в европейских чемпионатах. Самое главное на данном этапе убирать постоянную похвалу и разговоры вокруг. Это здорово, но нужно забывать и быть голодным до конца карьеры. Такое только идёт на пользу», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах. 19-летний российский полузащитник забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.