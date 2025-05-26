Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о диалоге с руководством клуба по новым трансферам

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о своём взаимодействии с руководством клуба о потенциальных новых трансферах в предстоящее летнее окно.

«Новые подписания? Наша обязанность — всегда стремиться к совершенствованию в каждом аспекте нашей игры, в плане планирования состава… В последнее время я пытаюсь наладить общение и видение с клубом, чтобы прийти к консенсусу. Не то чтобы я пришёл с требованиями, скорее, я хочу работать как команда, чтобы совершенствоваться», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».