Экс-игрок ЦСКА Тошич поздравил Евгения Гинера с 65-летием

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поздравил президента армейцев Евгения Гинера с 65-летием.

«Лично поздравить Евгения Ленноровича не было возможности. Но я желаю ему долгих лет жизни, ещё много трофеев с нашей любимой командой. Счастья в жизни и здоровья!

Гинер — человек, который дал мне возможность играть за ЦСКА столько лет. Очень благодарен ему за это время. Рад, что имел честь выступать за ЦСКА», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом московского ЦСКА. Во время его «правления» армейцы шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.