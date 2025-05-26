Алонсо объяснил, почему возглавил «Реал» до начала КЧМ-2025

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему возглавил мадридцев до начала клубного чемпионата мира — 2025, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

«Почему я приехал перед клубным чемпионатом мира? Обстоятельства сложились правильно. Я рассматриваю это как двойную возможность. С одной стороны, двигаться вперёд, а с другой — побороться за ещё один титул. Это наш первый клубный чемпионат мира, и амбиции налицо», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».