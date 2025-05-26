Мостовой: Аршавин и сейчас мог бы играть в РПЛ, если бы скинул лишний вес

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своих любимых футболистах со времён детства. Он выделил экс-игроков петербургского клуба Андрея Аршавина и Юрия Жиркова. По мнению Мостового, его кумиры и сейчас могли бы соответствовать уровню Российской Премьер-Лиги.

«Моими любимыми игроками в составе «Зенита» были Андрей Аршавин и Юрий Жирков, хоть я был воспитанником московских команд. Сегодня смотрел с фанатской трибуны матч легенд «Зенита». Жирков даже сейчас мог бы спокойно играть в Премьер-Лиге. Аршавин тоже мог бы, если бы чуть-чуть скинул лишний вес, мастерство у него имеется», — приводит слова Мостового Legalbet.