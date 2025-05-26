РПЛ представила список из 100 претендентов на звание лучшего футболиста лиги

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале представила список из 100 футболистов, номинированных на премию Герои РПЛ, которые поборются за звание лучшего игрока сезона-2024/2025, а также за звание лучшего на своей позиции.

Фото: РПЛ

Фото: РПЛ

Фото: РПЛ

Фото: РПЛ

На первом этапе отбора журналисты и блогеры выберут 30 человек для шорт-листа премии. Золотым цветом на наших слайдах выделены игроки месяца — они автоматически попадут во второй этап.

Со 2 по 15 июня болельщики выберут финалистов в голосовании на платформе премии, а с 18-го по 24-е итоговая комиссия определит MVP сезона. А ещё все игроки из лонг-листа участвуют в голосовании за лучших в своих амплуа. Имена победителей будут озвучены 27 июня.