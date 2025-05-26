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«Еду домой в Крым, буду проезжать Краснодар». Хлусевич — о слухах об уходе из «Спартака»

«Еду домой в Крым, буду проезжать Краснодар». Хлусевич — о слухах об уходе из «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на слухи о возможном уходе из московского клуба. Ранее появилась информация, что Хлусевич может продолжить карьеру в «Краснодаре», который стал чемпионом России по итогам сезона-2024/2025.

— Много слухов о твоём будущем. Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?
— Я еду в Крым домой, буду наслаждаться морем. Вот такие слухи!

— От Крыма недалеко до Краснодара.
— Да, буду проезжать его (смеётся), — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 57 очков. Даниил Хлусевич провёл 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость крайнего защитника в € 4 млн.

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