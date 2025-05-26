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Рахимич: в ЦСКА меня называли папой, но для меня второй отец — Евгений Гинер

Рахимич: в ЦСКА меня называли папой, но для меня второй отец — Евгений Гинер
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич поздравил президента армейцев Евгения Гинера с 65-летием.

«Поздравлю Евгения Ленноровича Гинера с днём рождения! Желаю всего самого наилучшего, крепкого здоровья. Всё остальное обязательно будет, Гинер уже всем всё доказал.

Он лучший президент в мире! Надо сказать ему большое спасибо. В ЦСКА меня называли папой, но для меня второй отец — Евгений Гинер. Потому что он так к нам относился. Как к своим детям. Многих из нас — и меня в том числе — он научил, как жить, уважать других людей и как вести себя. Думаю, даже сейчас Евгений Леннорович не отказал бы никому из нас в любой помощи. Очень благодарен ему и ещё раз поздравляю!» — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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