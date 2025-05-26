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«Зенит» стал лучшей командой 30-го тура РПЛ по пяти важным статистическим показателям

«Зенит» стал лучшей командой 30-го тура РПЛ по пяти важным статистическим показателям
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Санкт-петербургский «Зенит» стал лучшей командой 30-го тура Российской Премьер-Лиги по нескольким важным статистическим показателям.

Согласно статистике телеграм-канала РУСТАТ, у сине-бело-голубых в заключительном туре больше всех удачных обводок (29) и удачных единоборств (118). Также у «Зенита» самый большой xG (3,86) и наибольшее количество успешных действий в штрафной площади соперника (41). В обороне петербургская команда также отличилась, совершив 22 отбора — лучший показатель в 30-м туре РПЛ.

Напомним, «Зенит» разгромил «Ахмат» со счётом 3:0, однако это не позволило команде стать чемпионом. Петербуржцы финишировали на втором месте. Итоговое отставание от «Краснодара» — одно очко.

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