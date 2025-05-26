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«Спартак» первым забил 1000 голов в домашних матчах в истории чемпионатов России

«Спартак» первым забил 1000 голов в домашних матчах в истории чемпионатов России
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Московский «Спартак» стал первым клубом в истории чемпионатов России, который забил 1000 голов в домашних матчах. Рекордный гол — на счету защитника Рикарду Мангаша, который забил четвёртый мяч в ворота «Химок» (5:0) в матче 30-го тура РПЛ. На «Лукойл Арене» из 1001 гола красно-белые забили 281.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 57 очков. Чемпионом России стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари НН».

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