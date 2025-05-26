Мурад Мусаев раскрыл детали телефонного разговоры с Владимиром Путиным

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным после завоевания чемпионства РПЛ.

— Вам позвонил Владимир Путин. О чём говорили?

— Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал тёплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка, — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.