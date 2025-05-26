Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев раскрыл детали телефонного разговоры с Владимиром Путиным

Мурад Мусаев раскрыл детали телефонного разговоры с Владимиром Путиным
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным после завоевания чемпионства РПЛ.

— Вам позвонил Владимир Путин. О чём говорили?
— Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал тёплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка, — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

Материалы по теме
Сергей Семак выступил с заявлением после упущенного чемпионства «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android