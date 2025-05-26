В «Краснодаре» рассказали о трансферных планах после завоевания чемпионского титула

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о трансферных планах команды после завоевания чемпионского титула РПЛ сезона-2024/2025.

«Конечно, хотелось бы, чтобы костяк остался. И сделать три‑четыре трансфера, которые нас усилят. Я думаю, что будут трансферы летом на выход. Зимой был интерес к ряду футболистов, и мы договорились, что вернёмся к этому вопросу летом. Мы своё слово держим.

На Сперцяна есть определённый спрос. Возможно, он покинет команду. Также есть интерес к некоторым легионерам. Я надеюсь, что костяк останется. И надеюсь, что мы станем ещё сильнее», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.