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Сергей Кирьяков: группа молодых игроков «Локомотива» сникла во главе с Батраковым

Сергей Кирьяков: группа молодых игроков «Локомотива» сникла во главе с Батраковым
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков считает, что «Локомотив» неудачно завершил сезон-2024/2025. Железнодорожники стали шестыми в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

«Надеялся, что «Локомотив» выступит лучше. Всё-таки они задали хороший темп, подняли планку, но в заключительной фазе чемпионата всё пошло не так. Группа молодых игроков сникла во главе с Батраковым, которого все превозносили. Молодые могут стрелять, однако не хватает стабильности, чтобы говорить о них серьёзно. Надеюсь, «Локомотив» сделает правильные выводы и будет более стабилен в следующем сезоне», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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