«Спартак» — лидер 30-го тура РПЛ по количеству ударов в створ
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Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших команд 30-го тура Российской Премьер-Лиги по разным показателям. Так, московский «Спартак» стал лучшей командой тура по количеству ударов в створ. Красно-белые 12 раз пробили в створ ворот «Химок».
Напомним, «Спартак» принимал «Химки» на своём стадионе в Москве. Игра завершилась победой команды Деяна Станковича со счётом 5:0.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4' 2:0 Угальде – 36' 3:0 Гарсия – 82' 4:0 Мангаш – 84' 5:0 Зобнин – 88'
Благодаря этой победе «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. До 30-го тура красно-белые шли на пятой строчке. Накануне стало известно, что «Спартак» продлил контракт со своим главным тренером Деяном Станковичем.
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