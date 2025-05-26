«Спартак» — лидер 30-го тура РПЛ по количеству ударов в створ

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших команд 30-го тура Российской Премьер-Лиги по разным показателям. Так, московский «Спартак» стал лучшей командой тура по количеству ударов в створ. Красно-белые 12 раз пробили в створ ворот «Химок».

Напомним, «Спартак» принимал «Химки» на своём стадионе в Москве. Игра завершилась победой команды Деяна Станковича со счётом 5:0.

Благодаря этой победе «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. До 30-го тура красно-белые шли на пятой строчке. Накануне стало известно, что «Спартак» продлил контракт со своим главным тренером Деяном Станковичем.