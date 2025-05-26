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Экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито назвал лучших футболистов завершившегося сезона РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито назвал лучших футболистов завершившегося сезона РПЛ
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито назвал пять лучших футболистов прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги, выделив в том числе полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового.

«В прошлом сезоне среди лучших я бы назвал Джона Кордобу из «Краснодара», хороший сезон для него, конечно, выделю Миралема Пьянича из ЦСКА. Из «Зенита» я бы выделил Андрея Мостового, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса», — приводит слова Кришито ТАСС.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари НН».

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