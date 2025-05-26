Юран: главное разочарование сезона — «Спартак», они не имеют права так завершать чемпионат

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран назвал московский «Спартак» главным разочарованием сезона РПЛ. Красно-белые финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице.

«Главное разочарование сезона — «Спартак». Жалко болельщиков. До зимней паузы вбрасывали, что будут бороться за чемпионство. Но в весенней части просто расстроили. Такой клуб не имеет права так завершать чемпионат: без медалей, Кубка России. К сожалению, полное разочарование. Нужно отдать должное руководству — они потратились. Однако «Спартак» не имеет права заканчивать чемпионат без титулов. При всём уважении к «Ростову», «Спартаку» просто нельзя было проигрывать им в Кубке России. Такое недопустимо. В очередной раз «Спартак» разочаровал», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.