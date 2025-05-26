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Мурад Мусаев поделился эмоциями от чемпионства «Краснодара»

Мурад Мусаев поделился эмоциями от чемпионства «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями от чемпионства южной команды в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Вы в себя уже пришли? Как послевкусие проходит?
— Да, есть чувство удовлетворения от проделанной работы. Сделали всё максимально хорошо и пришли к своей цели. Есть чувство удовлетворения и спокойствия, — сказал Мурад Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

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