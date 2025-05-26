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Джоб Беллингем посетит «Айнтрахт» и проведёт переговоры с клубом — Плеттенберг

Джоб Беллингем посетит «Айнтрахт» и проведёт переговоры с клубом — Плеттенберг
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Центральный полузащитник английского «Сандерленда» Джоб Беллингем посетит сегодня, 26 мая, франкфуртский «Айнтрахт», чтобы познакомиться с клубом и провести переговоры, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эта встреча не предусматривает проведение медицинского осмотра. Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также заинтересованы в приобретении Беллингема. Пока ни с одним клубом договорённостей не достигнуто.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Сандерленд» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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