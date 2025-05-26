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РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона

РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале представила список из 10 тренеров, номинированных на премию Герои РПЛ, которые поборются за звание лучшего тренера завершившегося сезона-2024/2025. Так, на награду претендуют Мурад Мусаев, Валерий Карпин, Деян Станкович, Заур Тедеев, Марко Николич, Марцел Личка, Михаил Галактионов, Рашид Рахимов, Сергей Семак и Хасанби Биджиев.

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Из 10 наставников журналисты и блогеры выберут пять лучших — в их число уже вошли Марко Николич и Мурад Мусаев, так как оба тренера по два раза получали награду тренеру месяца. 2 июня стартует второй этап отбора, на котором финалистов будут выбирать болельщики.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 чемпионом России стал возглавляемый Мусаевым «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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