«Дженоа» — неправильный выбор клуба». Балотелли рассказал, где хочет продолжить карьеру

34-летний нападающий Марио Балотелли, чей контракт с «Дженоа» истекает 30 июня, высказался о своём будущем.

«Дженоа» — неправильный выбор клуба. Благодарю болельщиков за поддержку. Я бы хотел поиграть ещё два-три года, прежде чем завершить карьеру. Где? Я мечтаю об Америке», — приводит слова Балотелли журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Балотелли в € 500 тыс.