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Владимир Габулов: посоветовал бы большим боссам «Динамо» дать Гусеву пятилетний контракт

Владимир Габулов: посоветовал бы большим боссам «Динамо» дать Гусеву пятилетний контракт
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Бывший российский футболист Владимир Габулов считает, что руководство московского «Динамо» должно довериться Ролану Гусеву, который исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички.

— Что сейчас делать «Динамо»?
— Я бы порекомендовал большим боссам клуба успокоиться, стабилизировать ситуацию, доверить всю спортивную составляющую Ролану Гусеву. Дать ему контракт на пять лет и не ждать результата в первые два года.

В футболе неправильно из года в год менять тренера, пытаться что-то изменить и ждать результата. Нужна подготовка, планомерное становление. У Гусева есть все данные для этого. Он был отличным футболистом, он — победитель, знает, как выигрывать чемпионаты. Гусев очень амбициозный и грамотный, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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