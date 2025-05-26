Владимир Габулов: посоветовал бы большим боссам «Динамо» дать Гусеву пятилетний контракт

Бывший российский футболист Владимир Габулов считает, что руководство московского «Динамо» должно довериться Ролану Гусеву, который исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички.

— Что сейчас делать «Динамо»?

— Я бы порекомендовал большим боссам клуба успокоиться, стабилизировать ситуацию, доверить всю спортивную составляющую Ролану Гусеву. Дать ему контракт на пять лет и не ждать результата в первые два года.

В футболе неправильно из года в год менять тренера, пытаться что-то изменить и ждать результата. Нужна подготовка, планомерное становление. У Гусева есть все данные для этого. Он был отличным футболистом, он — победитель, знает, как выигрывать чемпионаты. Гусев очень амбициозный и грамотный, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.